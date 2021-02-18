Ярославская долгожительница отметила свой 101 день рождения

Ярославская долгожительница отметила свой 101-ый день рождения Фото: Мэрия Ярославля

18 февраля свой 101 день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Лариса Александровна Афонюшкина. Женщину поздравили президент России Владимир Путин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков, а также глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

— Мы рады видеть Вас в здравии и от всей души желаем Вам оставаться такой же бодрой духом. Долгих лет жизни! — пожелал Александр Трудоношин.

По словам именинницы, ей не верится, что она дожила до такого возраста. Лариса Александровна хорошо себя чувствует, ежедневно гуляет по набережной и читает книги.

Лариса Александровна Афонюшкина — уроженка Вологды. По окончании школы она поступила в педагогический университет в Ленинграде. Когда началась война, Лариса Александровна вернулась в родной город и стала работать секретарем в НКВД. После она закончила Вологодский педагогический институт, затем до самой пенсии работала учителем французского языка в посёлке Чагода. В 2017 году Лариса Александровна переехала в Ярославль и с тех пор живет здесь.