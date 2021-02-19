В Ярославской области украли золота на 18 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Угличе мужчины взломали дверь ювелирного магазина и украли оттуда золотых изделий на сумму более 18 миллионов рублей.

Подозреваемых задержали. Один из них оказался жителем Ставропольского края, другой – Карачаево-Черкесской Республики.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Один из подозреваемых заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.

Есть вероятность, что злоумышленники причастны еще к девяти похожим кражам в магазинах и ломбардах Ярославской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей.