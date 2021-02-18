В Ярославле появился телеграм-бот отвечающий на вопросы по ковиду

Областной департамент здравоохранения представил бота в мессенджер Телеграм, который отвечает на вопросы по вакцинации от COVID-19. Фото: Департамент здравоохранения Ярославля

Сегодня, 18 февраля, областной департамент здравоохранения представил бота в мессенджер Телеграм, который отвечает на вопросы по вакцинации от COVID-19.

– Чат-бот – это виртуальный консультант работающий круглосуточно, без обеда и выходных. Этот инструмент поможет ответить на самые главные вопросы о вакцинации: кто и как может привиться, как она проходит и какие есть противопоказания. Здесь же можно найти информацию об адресах пунктов вакцинации и телефоны, по которым можно записаться на процедуру, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

В сервисе могут работать все пользователи Телеграм. Имя бота - @vaccine76_bot. Для работы с ним нужно нажать кнопку «Start» и выбрать интересующую тему.

– Порой люди откладывают важные дела просто из-за нехватки времени на поиск информации. Но в случае с вакцинацией это недопустимо. Решить эту проблему поможет новый бот, – пояснил руководитель ЦУР Ярославской области Александр Гошкаренко.