В Ярославле назвали противопоказания к прививке от ковида

Врачи ответили на самые популярные вопросы о вакцине. Фото: Департамент здравоохранения Ярославля

За первый месяц вакцинации от коронавируса в Ярославле привилось 32,5 тысячи человек. Одним из самых волнующих вопросов о прививки стал "опасно ли ее делать?". Об этом рассказала главный инфекционист области Задыне Худоян.

– Противопоказаний на самом деле немного. В первую очередь это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Стоит взвесить все за и против, если у человека есть тяжелые аллергические реакции. Однозначными противопоказаниями являются беременность и период грудного вскармливания, а также возраст до 18 лет.

Также специалист прояснила для кого прививка будет обязательной.

- Это относится к медицинским, социальным работникам, ко всем тем, кто работает с большим количеством людей, – пояснил Василий Тубашов. – По возрасту вакцинируемых можно отметить, что прививают сейчас только совершеннолетних жителей. Также у нас есть примеры, когда прививку сделали и наши многоуважаемые ветераны, которым 90 и более лет, и переносят вакцину они хорошо.