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В Ярославле многодетные семьи бесплатно получат межкомнатные двери

Но за доставку и установку придется заплатить
Влада Красоткина
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Чтобы получить двери, семья должна воспитывать более 6 детей.

Чтобы получить двери, семья должна воспитывать более 6 детей.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 54 многодетных семьи, в которых воспитывается более 360 детей, получат от мэрии межкомнатные двери.

— Семьи, где воспитывается так много детей, безусловно, заслуживают поддержки. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти мимо, всегда готовых помочь. Очень приятно, что завод стальных дверей принял участие в акции помощи многодетным семьям и оказал ценную поддержку, — сказала директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля Ольга Войнова.

Чтобы получить двери, семья должна воспитывать более 6 детей. Также в подарочный комплект входит дверная коробка и наличники, но за доставку и установку им придется заплатить самим.