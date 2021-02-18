В Ярославле многодетные семьи бесплатно получат межкомнатные двери

Чтобы получить двери, семья должна воспитывать более 6 детей. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 54 многодетных семьи, в которых воспитывается более 360 детей, получат от мэрии межкомнатные двери.

— Семьи, где воспитывается так много детей, безусловно, заслуживают поддержки. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти мимо, всегда готовых помочь. Очень приятно, что завод стальных дверей принял участие в акции помощи многодетным семьям и оказал ценную поддержку, — сказала директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля Ольга Войнова.

Чтобы получить двери, семья должна воспитывать более 6 детей. Также в подарочный комплект входит дверная коробка и наличники, но за доставку и установку им придется заплатить самим.