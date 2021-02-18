В Ярославле на проспекте Машиностроителей завершили первый этап работ

На основной дороге Заволжского района Ярославля завершили первый этап работ: заложили песчаную подушку под трубу ливневого коллектора. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 18 февраля, на основной дороге Заволжского района Ярославля завершили первый этап работ: уже заложили песчаную подушку под трубу ливневого коллектора.

— Срок первого этапа был продлен до 25 февраля, но подрядная организация успела завершить работу раньше. В связи со сложностями, которые были выявлены в процессе выполнения работ, было решено не открывать движение на перекрестке до полного завершения всех мероприятий по второму этапу. На перекрытом участке идет постоянное подтопление грунтовыми водами, именно это осложняет работы, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Бобков.

На втором этапе ремонта будут заменять инженерные сети. Для этого перекроют участок от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Саукова.

— Сейчас идут работы по уплотнению песка, параллельно от первой до второй камеры производится подготовка основания. Мы очищаем поверхность ото льда, укладываем геотекстиль и формируем песчаную подушку под трубу. Завтра начнём заводить трубу от первой до второй камеры. Это у нас заключительный участок на первом этапе. После приступим к выполнению второго, — отметил представитель подрядной организации Алексей Самарин.

Движение по проспекту разрешат после окончательной сдачи магистрали, это будет в августе текущего года.