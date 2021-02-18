В Ярославской области ожидается взлет цен к предстоящим праздникам

Ожидается взлет цен на подарки перед 23 февраля и 8 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального отделения Банка России, в первом месяце нового года растущая инфляция в Ярославской области неожиданно замедлилась, хоть и незначительно. В декабре цены поднялись на 5,5%, а уже в январе опустились до 5,4%.

Но положительная статистика распространяется не на все товары. Например, бензин все-таки подорожал. Сначала поднялась стоимость на оптовые цены моторного топлива, а потом и на самих заправках. Также ожидается взлет цен перед 23 февраля и 8 марта.

- В преддверии мужских и женских праздников замечу, что цены на ряд товаров из группы «традиционных подарков» поднялись незначительно, в диапазоне 1,4-5% по сравнению с прошлым годом. Это, например, свежие цветы выросли в цене на 5%, шоколадные конфеты – на 1,4%, пена для бритья подорожала на 3,7%, мужские джемперы – на 2,8%, шарфы – на 3,7%, - рассказала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться и по итогу года составит 3,7–4,2%, дальше оставаясь вблизи 4%.