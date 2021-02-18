В мэрии Ярославля предложили ремонтировать дорожные ямы за счет горожан

Мэрия предлагает добавить строку калькуляции на ямочные ремонты дворов многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославские депутаты предложили отремонтировать ямы во дворах за деньги местных жителей. Такая идея появилась летом 2020 года, но продвигать ее начали только сейчас. Есть несколько вариантов, как горожане будут платить.

- Сейчас мэрия предлагает такую идею: не за бюджетные деньги и не повышая тариф для населения за содержание жилья, просто добавить строку калькуляции на ямочные ремонты дворов многоквартирных домов (речь только о «мэрском» тарифе, то есть для домов не выбравших способ управления, а таких в городе более 80%). То есть закладывается сама возможность данного вида работ в рамках ежегодного повышения тарифа, что даст правовое основание обязать управляющие кампании в рамках содержания жилья выполнять асфальтировки, - рассказала депутат от фракции КПРФ Евгения Овод.

Конечное решение мэрия еще не приняла, назначены даты следующих совещаний.

- Следующее совещание планируется уже после 8 марта. Запросила представить расчет эффективности с примерами, экономическое обоснование, какая конкретно сумма предлагается к зашивке? Хоть и декларируется, что повышения не будет, и не ляжет дополнительной нагрузкой на граждан, но все равно это болезненный вопрос и надо все прозрачно обосновывать, - продолжает Евгения Овод.