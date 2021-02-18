В Ярославской области сбили лося из заповедника

На дороге Ягница-Борок лось попал под колеса машины и погиб. Фото: Павел КЛОКОВ

В январе лось из Ярославского Дарвинского заповедника выбежал на дорогу Ягница-Борок и попал под колеса машины, из-за чего погиб.

- Молодой водитель, ночью не успел среагировать на внезапно выскочившее животное. Лось погиб. Случай произошел на территории Дарвинского государственного природного биосферного заповедника — особо охраняемой природной территории в России. Заповеднику был причинен урон, – рассказал директор Череповецкого филиала Югории Илья Морозов.

Но ответственность водителя была застрахована, поэтому штраф в размере 80 000 тысяч рублей заповеднику выплатила страховая компания.