Молодой ярославец может попасть в тюрьму за распространение порнофильмов

Поймали подозреваемого полицейские под прикрытием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле задержали 22-летнего парня, который незаконно продавал фильмы для взрослых.Молодой человек приобрел доступ к сайту с видеофильмами, создал страницу в социальной сети, на которой рассказал, что у него можно приобрести порно и открыл продажи.

- Задержанный знал, что загружать, хранить, распространять и иным образом использовать любую информацию, которая содержит порнографические материалы - запрещено, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Поймали подозреваемого полицейские под прикрытием. На этом его бизнесу торговца пришел конец.

Свою вину подозреваемый признал. На данный момент расследование завершено, дело передано в суд.