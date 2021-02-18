В Ростове завершили ремонт теплотрассы

В Ростове завершены ремонтные работы на теплотрассе. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 18 февраля, стало известно, что в Ростове завершены ремонтные работы на теплотрассе. Прорывы в трубах оставили местных жителей без горячей воды и отопления почти на неделю. Коммунальные службы работали на месте происшествия круглосуточно: более 50 человек обследовали сети, устраняли прорывы, а 20 машин отогревали замерзшие трубы.

– Устранение последствий аварии завершено.Теперь наша задача – сделать максимум для того, чтобы в летний период обновить изношенные коммуникации. Поручил заместителю председателю правительства области проработать вопрос включения Ростова в программу Минстроя России по модернизации объектов ЖКХ со степенью износа выше 60%, - заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Сейчас место ЧП начали благоустраивать, полностью восстановить прежний вид дворов получится, когда отступят морозы.