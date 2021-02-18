В Москве появилась реклама, где медведь без штанов приглашает жителей в Ярославль

Главный персонаж плакатов - медведь без штанов, который призывает отправиться в путешествие. Фото: Глеб Соболев

На центральных станций московского метро появились рекламные щиты с надписью «Самое время ехать в Ярославию». Главный персонаж плакатов - медведь без штанов, который призывает отправиться в путешествие. Но дизайн оказался неудачным. - Долго стоял и пытался понять о чем реклама. То ли торговый центр, то ли продажа часов и игрушек. 0+ не добавляет ясности, - написал Глеб Соболев на странице в соцсети. Людей также смущает одежда медведя, а именно ее отсутствие. - Джентельмен может не носить штаны, если он медведь, - пишет Мария Исаева в комментариях к пользовательскому посту. - Чудовищный и бездарный брендинг, конечно, - добавляет Константин Гаранин.