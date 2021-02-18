Жительница Ярославля пошла под суд за торговлю людьми Фото: Тимур ХАНОВ

В апреле 2014 года жительница Ярославля узнала о своей беременности, но решила отказаться от ребенка. Биологическому отцу она ни о чем не сообщила, но разместила в Интернете объявление том, что готова отдать девочку сразу после рождения. Тогда супружеская пара из Удмуртии без оформления документов увезла ребенка к себе в Ижевск.

О произошедшем узнал биологический отец ребенка. В июне 2020 года он приехал к «приемным родителям», забрал ребенка и подал заявление в правоохранительные органы. Сейчас девочка живет вместе с ним в Ярославле.

– По данным следствия, 1 июня 2020 года в Ижевске мужчина посадил в автомобиль 5-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу с матерью. К выяснению обстоятельств совершенного преступления незамедлительно подключились следователи СК, которыми совместно с полицейскими в результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий установлена личность злоумышленника. По предварительной информации, он является биологическим отцом ребенка, а похищение связано со спорной ситуацией по поводу места жительства девочки. В настоящее время производятся допросы очевидцев, матери и родственников ребенка. Принимаются меры к установлению его местонахождения, - отметила пресс-служба управления СКР по республике Удмуртия.

В ситуации предстоит разбираться Ленинскому районному суду Ярославля. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет, они обвиняются по статье совершение безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.