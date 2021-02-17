В Ярославские школы искусств закупили новые инструменты Фото: Мэрия Ярославля

В 2021 году детские школы искусств закупили новое оборудование в рамках национального проекта «Культура».

ДШИ №5 выделили пять миллионов рублей. В ближайшем времени туда закупят новые баяны, аккордеоны и скрипки, а также интерактивные доски и ноутбуки. Сейчас в школе занимаются порядка 600 человек по следующим направлениям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон и гитара. Также здесь есть возможность научиться рисовать.

— В прошлом году мы отметили 100-летний юбилей нашей школы. Участие в нацпроекте стало для нас настоящим подарком. Теперь у нас есть возможность приобрести музыкальные инструменты, учебное оборудование и литературу. Сейчас мы уже купили новый рояль в концертный зал, а также два пианино в учебные классы. Надеюсь, новые инструменты повысят качество исполняемых произведений и помогут воспитать победителей конкурсов, — подчеркнула директор ДШИ № 5 Галина Тюкина.

Школе искусств №3 уже установили рояль, привезли аккордеона, пять флейт, семь кларнетов, шесть гитар, маримбу и два ксилофона. Еще купили 16 банкеток для фортепиано, два акустических комплекта, пять ноутбуков, две интерактивные доски и 134 учебника.

В ДШИ имени Леонида Собинова приобрели духовые инструменты, синтезатор, пианино, виброфон, звуковое и световое оборудование, хоровые и хореографические станки, интерактивные панели и ноутбуки, а также учебные материалы.

Напомним, реализация проекта «Культура» 1 января 2019 года и продолжится на период на период до 2024 года.