В Ярославской области 15 нарушителей законодательства привлекли к ответственности Фото: Правительство Ярославской области

С начала года в регионе инспекторы провели более 40 проверок и составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Они оценили состояние Губернаторской беседки на Волжской набережной в Ярославле, особняка усадьбы Милянчиковых в Переславле, здания уездной земской управы в Мышкине, ансамбля усадьбы Куракина в селе Андреевском Некоузского района и других объектов.

Их владельцы будут вызваны в областной департамент охраны объектов культурного наследия, где уже готовят предписания об устранении нарушений законодательства.

– По закону обязанность по содержанию памятников истории и культуры в надлежащем состоянии лежит на их собственниках. И очень важно своевременно дать ответственным лицам необходимые разъяснения о соблюдении обязательных требований законодательства. С этой целью департамент ведет информационную работу, организует профилактические мероприятия. Это необходимо для сохранения культурного наследия, что является одним из важных направлений реализации задач нацпроекта «Культура», – отметил заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

С программой профилактики нарушений на 2021 год можно познакомиться на сайте профильного департамента.

– За прошедший год проведено 57 систематических наблюдений за состоянием объектов культурного наследия, по итогам которых составлены акты технического состояния объектов. Утверждено 50 охранных обязательств, содержащих помимо прочего требование об обеспечении доступа к объекту культурного наследия, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.