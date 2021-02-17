В Ярославле произошло 43 ДТП за один день Фото: УМВД по Ярославской области

17 февраля о работе подразделений ГИБДД рассказал начальник УМВД России по Ярославской области Антон Царев.

По итогам 2020 года количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось на 19%, количество погибших на 3%, количество пострадавших на 21,2%.

Но уже есть и свежие числа на 2021 год. За последние дни увеличилось количество аварий из-за дорожных условий, по данным на 16 января произошло 43 ДТП.

– В основном это зимняя скользкость, наличие уплотненного снега на проезжей части, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Также увеличилось и количество протоколов за плохую уборку города.

– За январь и февраль текущего года ГИБДД было возбуждено 217 административных производств в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание дорог, что примерно на 15 процентов выше уровня 2020 года, – отметили в УМВД по Ярославской области.

Из-за погодных условий, ситуация остро стоит не только на автодорогах. В середине дня Ярославский трамвай сошел с рельсов. На место приехала аварийная служба.

ФОТО: группа "Подслушано в Ярославль" "ВКонтакте"

Подобная ситуация происходила вначале февраля, тогда уличный поезд подделся за сугроб у остановки «Улица Добрынина».