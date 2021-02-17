В Ярославле произошло 43 ДТП за один день
Фото: УМВД по Ярославской области
17 февраля о работе подразделений ГИБДД рассказал начальник УМВД России по Ярославской области Антон Царев.
По итогам 2020 года количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось на 19%, количество погибших на 3%, количество пострадавших на 21,2%.
Но уже есть и свежие числа на 2021 год. За последние дни увеличилось количество аварий из-за дорожных условий, по данным на 16 января произошло 43 ДТП.
– В основном это зимняя скользкость, наличие уплотненного снега на проезжей части, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Также увеличилось и количество протоколов за плохую уборку города.
– За январь и февраль текущего года ГИБДД было возбуждено 217 административных производств в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание дорог, что примерно на 15 процентов выше уровня 2020 года, – отметили в УМВД по Ярославской области.
Из-за погодных условий, ситуация остро стоит не только на автодорогах. В середине дня Ярославский трамвай сошел с рельсов. На место приехала аварийная служба.
ФОТО: группа "Подслушано в Ярославль" "ВКонтакте"
Подобная ситуация происходила вначале февраля, тогда уличный поезд подделся за сугроб у остановки «Улица Добрынина».