В Ярославле пес пришел искать хозяев в ветклинику

Хаски сам пришел в ветклинику. Фото: "Подслушано Ярославль"

В ярославскую ветеринарную клинику заглянул очень самостоятельный пациент - очень симпатичный пес. Только пришел он не лечиться, а искать хозяев. Оказывается, хаски потерялся и ,видимо, по зову сердца пришел просить помощи там, где не обидят.

- Пришел сам к клинике и начал выть на дверь. Мы его пустили, покормили, погрели, выпустили обратно, а он и уходить не захотел. Молодой, добрый песик, - рассказали в ветклинике Napoeon.

Потеряшку уже захотели забрать новые хозяева, которые пришли со своими питомцами на прием к ветеринару. Сотрудники говорят, что о судьбе пса можно не переживать: если хозяева не найдутся, то его пристроят в другую семью - на улице точно не останется.

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