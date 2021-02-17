В Ярославской области росгвардейцы спасли женщину от обморожения

Алевтина Владимировна несколько дней дней пролежала в больнице, а после выписки пригласила в гости сотрудников, которые спасли ей жизнь. Фото: Росгвардия Ярославль

В Тутаеве 81-летняя Алевтина Владимировна могла погибнуть от обморожения. По дороге домой она упала, сильно повредила ногу и пролежала на снегу больше получаса. Проезжавший мимо патруль Росгвардейцев увидел женщину и срочно вызвал скорую помощь.

- При патрулировании мы всегда обращаем внимание на пожилых людей. Им бывает трудно самим позвать на помощь, поэтому стараемся подъехать ближе и узнать что случилось. В этот раз мы сразу поняли, что человек в беде. Очень рады, что успели, - рассказал один из спасителей сержант полиции Евгений.

Алевтина Владимировна несколько дней дней пролежала в больнице, а после выписки пригласила в гости сотрудников, которые спасли ей жизнь.