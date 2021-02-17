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Рыбинская полиция раскрыла серию краж

Мужчина обворовывал сетевые магазины
Мария Бочкарева
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Рыбинская полиция раскрыла серию краж

Рыбинская полиция раскрыла серию краж

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило заявление о кражах товара в одном из сетевых магазинов Рыбинска. Вором оказался 24-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности по статье «мелкое хищение». В этот раз он совершил 7 краж в магазине.

Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, мужчина во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по статье «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит лишение свободы вплоть до одного года, принудительные работы или штраф.

Криминал