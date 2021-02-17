Рыбинская полиция раскрыла серию краж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило заявление о кражах товара в одном из сетевых магазинов Рыбинска. Вором оказался 24-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности по статье «мелкое хищение». В этот раз он совершил 7 краж в магазине.

Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, мужчина во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по статье «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит лишение свободы вплоть до одного года, принудительные работы или штраф.