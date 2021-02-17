В Рыбинске восстанавливают затонувший город Молога

Архитектор Александр Жданов заново проектировал город по старинным эскизам и фотографиям Фото: Администрация Рыбинска

За такую сумму в городе на Волге создают макет затонувшей Мологи. Архитектор Александр Жданов заново проектировал город по старинным эскизам и фотографиям, 3D-разработчики больше полугода строили 400 зданий, а художники их расписывали.

- Изучение Мологи идет не один десяток лет, собрана база, на основе которой мы смогли приступить к реализации данного проекта, поэтому степень достоверности очень высока. Но есть свои сложности. Одно из них — колористические решения. Нет ни одной цветной фотографии города Мологи, — рассказал Анатолий Клопов, заведующий музея Мологского края.

Макет сделан в масштабе 1 к 100. Его размер 13 метров в длину и 3,5 метра в ширину.