В ярославской коммуналке нелегально проживали 16 мигрантов

Жительница Ярославля прописала в своей комнате в коммунальной квартире в Ленинском районе 16 иностранцев.
Фото: Александр ГЛУЗ
29-летняя жительница Ярославля прописала в своей комнате в коммунальной квартире в Ленинском районе 16 иностранцев. Вместе с девушкой они никогда не жили - в коммуналке числились только на бумаге.
- По данному факту в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело, - рассказали в УМВД.
Если вина хозяйки комнаты будет доказана, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.