В ярославской коммуналке нелегально проживали 16 мигрантов

Жительница Ярославля прописала в своей комнате в коммунальной квартире в Ленинском районе 16 иностранцев. Фото: Александр ГЛУЗ

29-летняя жительница Ярославля прописала в своей комнате в коммунальной квартире в Ленинском районе 16 иностранцев. Вместе с девушкой они никогда не жили - в коммуналке числились только на бумаге.

- По данному факту в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело, - рассказали в УМВД.

Если вина хозяйки комнаты будет доказана, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.