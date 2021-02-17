В Ярославскую области закупят льготные лекарства на 135 миллионов рублей

Жители получат бесплатные препараты в течение года, для этого откроют 60 пунктов выдачи лекарств. Фото: Правительство Ярославской области

Препараты, закупленные на эти деньги, получат люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- В этот раз финансирование на 37 миллионов больше, чем в прошлом году. Тысячи ярославцев попадают в больницу из-за проблем с сердцем. После стационара им требуются лекарства, региональная программа позволяет обеспечить людей необходимыми медикаментами, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Жители получат бесплатные препараты в течение года, для этого откроют 60 пунктов выдачи лекарств. Всего на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в область поступит более 220 миллионов рублей.