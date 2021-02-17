В Ярославской области откроют асфальтобетонный завод

В Гаврилов-Ямском районе откроют современный асфальтобетонный завод АО «Ярдормост», который будет производить 160 тонн сырья в час. Фото: Правительство Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе откроют современный асфальтобетонный завод АО «Ярдормост», который будет производить 160 тонн сырья в час.

– Ежегодно и стабильно у нас растет объем ремонтируемых дорог. Под эти возросшие объемы потребовались дополнительные мощности асфальтобетонных заводов. Гаврилов-ямское предприятие будет выпускать высокопрочный асфальтобетон с использованием новых технологий и материалов, - рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

Производство начнется в апреле. Сейчас собирают асфальтосмесительное оборудование, обустраивают лабораторию, в которой будут контролировать качество продукции и набирают специалистов, предприятие даст городу 20 рабочих мест.

- Вакансии предназначены для местных жителей. Уже идут набор сотрудников и их обучение. Кроме того, мы очень надеемся, что продукция завода будет направлена на ремонт не только региональных, но и наших, муниципальных дорог, - заявил глава Гаврилов-Ямского МР Алексей Комаров.