Ярославну подозревают в незаконном проведении азартных игр

Зал закрыли сотрудники полиции. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношении жительницы областного центра возбудили уголовное дело за нелегальную организацию азартных игр.По версии следствия, на улице Бабича Дзержинского района 38-летняя ярославна работала администратором казино и отвечала за бесперебойную работу "безруких бандитов".

Зал закрыли сотрудники полиции.

- В качестве оборудования использовалось десять игровых автоматов. Они были изъяты в ходе осмотра места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СКР по Ярославской области.