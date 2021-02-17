До чего дошло: в Ярославле пассажиры толкали буксующий автобус

На остановке ЯМЗ пассажиры автобуса №42 вышли по просьбе водителя сдвинуть с места автобус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег, дороги, Ярославль - три слова, которые звучат из каждого угла этой зимой. К сожалению, обсуждают не хорошо убранные дворы и асфальт, а буксующий общественный транспорт, гололед и огромное количество аварий.

Дошло до такого, что общественный транспорт не может самостоятельно выехать с остановки, поэтому водители просят пассажиров подтолкнуть автобус .

- На остановке ЯМЗ пассажиры автобуса №42 вышли по просьбе водителя сдвинуть с места автобус. Из-за гололеда транспорт самостоятельно тронуться не смог! Смеялись всем салоном и вспоминали городскую уборку! - рассказал очевидец в группе "Подслушано в Ярославле".

Оказалось, что это не единичный случай в Ярославле, когда пассажиры толкают маршрутное такси. - Недавно мужчины толкали 76-й ПАЗик от остановки, он тоже не мог тронуться, - рассказала Любовь Осокина.