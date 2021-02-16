Из крана будто нефть пошла: в Ярославле решили проблему с качеством воды Фото: Мэрия Ярославля

Жители дома № 11 на улице Доброхотова пожаловались на темный цвет воды. На место приехали сотрудники администрации, управляющей и ресурсоснабжающей организации. Они взяли пробы и установили, что возможной причиной цвета воды стало проведение ремонта на системах горячего водоснабжения.

— По результатам проверки было зафиксировано, что жидкость прозрачная, без примесей, — прокомментировал первый заместитель главы территориальной администрации Заволжского района Сергей Щербаков.

Если вам предоставляют коммунальные услуги ненадлежащего качества, то необходимо обратиться в диспетчерскую службу своей управляющей организации, оставить заявку и записать её номер. После должны провести проверку с составлением акта.

Если же управляющая организация не принимает мер, тогда следует обратиться в муниципальную жилищную инспекцию мэрии города Ярославля (ул. Советская, д. 64, тел. 40-99-00), департамент государственного жилищного надзора Ярославской области (ул. Чехова, д. 5, тел. 78-56-52) или в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области (ул. Войнова, д. 1, тел. 73-26-92) лично или направить жалобу с использованием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.