Работу ярославского следственного управления отметил Александр Бастрыкин

Возмещено потерпевшим и государству больше 52,5 миллиардов рублей. ФОТО: СК РФ

В Следственном комитете РФ прошло оперативное совещание, на котором обсудили работу территориальных следственных управлений по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

- В 2020 году в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок возмещено потерпевшим и государству 52 миллиарда 577 миллионов 446 тысяч рублей. Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба по направленным в суд делам наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 52 миллиарда 527 миллионов 447 тысяч рублей, - говорится на сайте ведомства.

Управление СКР по Ярославской области оказалось в числе тех, кого есть за что похвалить. Ярославским следователям удалось вернуть в казну государства и потерпевшим около 3 миллиардов рублей.