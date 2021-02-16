"Папу только стабилизировали": из ярославской больницы №2 в срочном порядке переводят COVID-пациентов

Коронавирусные койки переводят в штатный режим работы, пациентов тоже переводят... Фото: Артем КИЛЬКИН

В редакцию КП-Ярославль обратилась жительница города Алена. Ее 62-летнего отца и других пациентов, которые сейчас лечится от коронавируса в больнице №2 на улице Пирогова, в срочном порядке собираются перевозить в другие клиники.

- Больницу №2 переводят в штатный режим работы, но почему-то не дали даже время долечить больных, как это сделали в Семашко. Пациенты против, мы, родственники, тоже. Многие больные находятся в тяжелом состоянии, моего папу, например, только сегодня стабилизировали. Он на кислородной поддержке, с несколькими сопутствующими заболеваниями, - недоумевает Алена.

Женщина категорически против того, чтобы ее родителя транспортировали на свободную койку в другую больницу. Врачи, по ее словам, тоже не понимают, к чему такая спешка, если можно спокойно "довести" пациентов до полного излечения и отпустить домой.

За комментариями КП-Ярославль обратилась в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. Ждем ответ.