В поселке Ярославской области жители чуть не остались без воды Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В поселке Чебаково Тутаевского района замерзла скважина, снизилось давление в водопроводе. Ситуация произошла из-за аномальных морозов в области.

Сейчас скважину отогрели и заменили насос. Подача воды восстановлена.

Из-за снижения давления может быть слабый напор на 2 этажах многоквартирных домов. За ситуацией следит ЖКК Тутаевского района и МУП «ТутаевТеплоЭнерго».

По проблемам звоните в ЕДДС по номеру 8(48533)7-00-06.