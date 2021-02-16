В поселке Ярославской области жители чуть не остались без воды
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В поселке Чебаково Тутаевского района замерзла скважина, снизилось давление в водопроводе. Ситуация произошла из-за аномальных морозов в области.
Сейчас скважину отогрели и заменили насос. Подача воды восстановлена.
Из-за снижения давления может быть слабый напор на 2 этажах многоквартирных домов. За ситуацией следит ЖКК Тутаевского района и МУП «ТутаевТеплоЭнерго».
По проблемам звоните в ЕДДС по номеру 8(48533)7-00-06.