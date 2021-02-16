Оплатить проезд в Переславле можно будет банковской картой

В Переславле введут бесконтактную систему оплаты проезда в транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте в Ярославской области сейчас действует только в двух городах - Ярославле и Рыбинске. И доля безналичных расчетов достигла 50%.

В первую очередь, это удобно пассажирам: не нужно передавать деньги, ждать сдачу, готовить мелочь. Во вторую - система отчетности перевозчиков стала более прозрачной.

В ближайшее время расплатиться банковской картой можно будет в общественном транспорте Переславля и 16 муниципальных районах.