Оплатить проезд в Переславле можно будет банковской картой

В Переславле введут бесконтактную систему оплаты проезда в транспорте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте в Ярославской области сейчас действует только в двух городах - Ярославле и Рыбинске. И доля безналичных расчетов достигла 50%.
В первую очередь, это удобно пассажирам: не нужно передавать деньги, ждать сдачу, готовить мелочь. Во вторую - система отчетности перевозчиков стала более прозрачной.
В ближайшее время расплатиться банковской картой можно будет в общественном транспорте Переславля и 16 муниципальных районах.