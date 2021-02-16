Коронавирусные послабления в Ярославской области: кафе и ресторанам разрешили работать после 23 часов

Кафе и ресторанам Ярославской области разрешили работать после 23 часов Фото: Иван МАКЕЕВ

Кафе, рестораны и прочие заведения общепита теперь могут работать и после 23:00. О новых коронавирусных послаблениях рассказали в правительстве региона.

Работать ресторанам можно, но зрелищно-развлекательные мероприятия ночью остаются под запретом. Исключение сделано только для кинотеатров, при условии соблюдения всех требований Роспортебнадзора.

Также в Ярославской области разрешили увеличить загрузку трибун на спортивных мероприятиях - с 30 до 50%. Центры занятости могут работать в очном режиме, но только по предварительной записи.

Сохраняется пока режим самоизоляции для ярославцев старше 65 лет. Из своих квартир они могут выходить только в случае крайней необходимости.