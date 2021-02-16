Ничего святого: в Ярославле бывший работник кладбища подозревается в краже оград Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летнего ярославца подозревают в краже могильных оград с Осташкинского кладбища. Своим поступком мужчина причинил ущерб на 24 тысячи рублей. о версии следствия, мужчина занимался сбором металлолома в Брагино, а потом сдавал его в пункт приема. А там не интересовались, откуда товар. Кстати, ранее подозреваемый работал на Осташкинском кладбище и уже тогда промышлял металлом. - Ночью, 6 декабря прошлого года, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил на территории кладбища ограду с одного из захоронений, причинив ущерб в размере 12 тысяч рублей. По этой же схеме обвиняемый похитил вторую ограду, аналогичной стоимости, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области За похищенные оградки мужчина получил 800 рублей. При задержании вину свою признал, дело передали в суд.