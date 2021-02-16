В Рыбинске сгорела пилорама

Здание полностью сгорело. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Вчера, 15 февраля, на территории бывшего "Полиграфмаша" в Рыбинске загорелась пилорама. Полыхало так, что пламя было видно издалека.

Сообщение о пожаре дежурному пришло в 18.20. На место выехали 11 машин и 36 спасателей. К моменту их прибытия здание было полностью охвачено огнем.

Полностью потушить пожар лишь поздно ночью, примерно в два часа. Помещение площадью в 800 квадратов сгорело полностью. К счастью, пострадавших нет.