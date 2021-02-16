Аварии на каждом повороте: в Ярославской области из-за снегопада выросло количество ДТП

Фото: «Жесть Ярославль»

С 13 февраля Ярославская область представляет из себя большой сугроб. На регион выпало анормальное количество снега, поэтому каждое утро для жителей начинается с пробок из-за многочисленных аварии.

Спасатели рекомендуют на время снегопадов отказаться от личных автомобилей и пользоваться общественным транспортом, но и он в такую погоду не безопасен. На проспекте Октября городской автобус врезался в троллейбус и разбил лобовое стекло. Тормоза не всегда срабатывают по льду на отлично.

- Страховым надо выставлять счет мэрии за такие дороги, - пишет Константин Губин в группе «Жесть Ярославль».

По дороге в Дзержинский район произошло ДТП с тремя легковыми автомобилями. У машин бамперы превратились в «гармошку». Одну из легковушек вынесло на обочину.

Также на Ленинградском проспекте, рядом с ТЦ "Космос" столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль. Третьим участником аварии стал автобус, которому пробило заднюю фару.

Этот участок дороги местные жители прозвали «несчастливыми», потому что аварии там происходят очень часто.

Фото: «Жесть Ярославль»

- Несчастливый перекресток, - пишет Ирина Шепырева в группе «Жесть Ярославль».

- Там все в светофорах и все равно все бьются, - дополнил анонимный пользователь.