Ярославские компании будут штрафовать за неправильный вывоз снега Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские компании, которые нарушат правила вывоза снега, будут жестко штрафовать. Принцип "вывезем на берег реки, весной растает и стечет", здесь не работает: за складирование снега в водоохранных зонах водоемов предусмотрено финансовое наказание - штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

Причем выявлять эти нарушения помогают сами ярославцы. Если замечают нарушения, сообщают о них в департамент окружающей среды и природопользования. По всем сигналам проводятся проверки, а виновных привлекаю к ответственности.

Как пояснили в департаменте, собранный с улиц и дворов снег подрядчики должны вывозить на специализированный полигон. В Ярославле он находится в районе НПЗ.

Телефон горячей линии департамента окружающей среды и природопользования региона: 8(4852)40-02-30.