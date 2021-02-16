Председателем Ярославской облдумы стал Михаил Боровицкий Фото: Ярославская областная дума

Сегодня, 16 февраля, в Ярославской областной думе прошли выборы председателя. Новым руководителем регионального заксобрания стал Михаил Боровицкий.

Необходимость в избрании нового спикера возникла после того, как в ДТП погиб теперь уже экс-председатель Ярославской думы Алексей Константинов. Авария произошла 30 декабря в Тверской области.

Помимо Михаила Боровицкого, свои кандидатуры на пост председателя региональной думы выдвинули Александр Воробьев (КПРФ), Ирина Лобанова (ЛДПР), Сергей Хабибулин ("Справедливая Россия". Однако последний чуть позже взял самоотвод.

Голосование проходило тайно. Известно, что из 46 присутствующих депутатов 40 отдали свои голоса за Михаила Боровтцкого. У него уже есть опыт этой работы: должность спикера он занимал с 2013 по 2018 годы, в прежнем составе думы.