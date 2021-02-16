В Ярославской области ищут пропавшего монаха

Человек пропал 11 февраля. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

В Ярославской области почти неделю ведутся поиски 37-летнего монаха Михаила Найденова. 11 февраля он ушел из Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом и с тех пор никто не знает, где Михаил находится. Мужчина, как уточняют волонтеры, может нуждаться в медицинской помощи.

На вид пропавшему 40 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы черные с сединой, собраны в длинную косу. Борода черная с сединой, глаза карие.

Был одет в черную скуфью, белый вязаный шарф, черный полушубок из искусственного меха, черный подрясник, черные брюки и берцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении человека, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 или 8-910-964-08-38 Горячая линия "ЯрСпас".