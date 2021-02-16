"Какой-то год прорывов": в Ярославле затопило улицу

Вода разлилась по улице 8 Марта. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ЧП случилось вчера, 15 февраля, поздно вечером в Красноперекопском районе: затопило улицу 8 Марта и ближайшие к ней переулки. По словам очевидцев, рванула труба.

Утечку, которая превратила улицу в водоем, устранили оперативно. А вот убирать лед, в который на морозе стала превращаться вода, не спешили. Потом все же прошли по улице трактором.

В Ярославле это уже не первая авария за последние дни. В выходные залило улицу Большая Норская.

До сих пор сидят без тепла и горячей воды жители Ростова Великого. А жильцы домов в поселке Октябрь Некоузского района собрались писать письмо Президенту РФ: люди не первую зиму замерзают в своих квартирах.