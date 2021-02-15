В Ярославской области 30 тысяч жителей сделали прививку от коронавируса

В регион поступила новая партия вакцины Спутник V. Фото: Здравоохранение. Ярославская область

В Ярославской области продолжают прививать жителей от коронавируса, более 30 тысяч человек уже сделали укол. В регион поступила новая партия вакцины Спутник V, в которой еще 10 400 доз лекарства - всего область получила 43072 дозы препарата.

– Наиболее активно вакцинация проходит в Ярославле – в больнице №3 и больнице имени Семашко, в Рыбинске – в больнице имени Пирогова и Рыбинской районной поликлинике, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Среди центральных районных больниц в лидерах Любимская, Гаврилов-Ямская, Некрасовская и Ярославская. Всего же первый этап вакцинации на сегодня прошли почти 30 тысяч жителей области.

В области открыто 46 прививочных пунктов. Записаться на прививку можно через Единый портал госуслуг или кол-центры поликлиник.