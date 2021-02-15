"Потребуется 3 часа": в Ростове планируют сегодня завершить ремонт сетей

Рабочим дали два часа, чтобы выявить конкретные места утечки. Фото: группа во «Вконтакте» Дмитрий Миронов

Вчера, 14 февраля, в Ростове в результате прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды осталось 3 тысячи жителей улицы Спартаковская. Люди замерзали в квартирах, где температура воздуха была 10-12 градусов. Ремонтные работы должны были завершиться вчера вечером, но бригады все еще на месте ЧП.

- Сейчас на 111-й, 113-й, 115-й дома временно подается тепло. Рабочим дали два часа, чтобы выявить конкретные места утечки. Для ликвидации порыва у дома на Спартаковской, 105, потребуется три часа. Завершение работ планируется к 18.00. Магистраль у дома №148 заморожена — потребуется замена труб, метраж пока устанавливают, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В Ростов от Ярославля направили аварийную машину для обогрева работающих бригад. О ситуации ежечасно докладывают губернатору Дмитрию Миронову.