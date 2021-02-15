В Ярославской области пройдут соревнования по зимним парусным видам спорта

В Переславле-Залесском с 20 по 23 февраля пройдет Международный кубок по зимним парусным видам спорта. Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле-Залесском с 20 по 23 февраля пройдет Международный кубок по зимним парусным видам спорта. В соревнованиях примут участие сноукайтеры, лыжники и сноубордисты.

– Современные формы туризма, условно обозначаемые как «нишевый туризм», все более популярны в Ярославской области, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – Это самые разные направления туризма, имеющие строгую специализацию: зимний дайвинг, мотопутешествия, яхтинг, кайтинг, ралли и так далее.

Также в центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском откроется фестиваль снегоходного спорта, на котором гости смогут посмотреть гонки с естественными препятствиями, покатиться на конках или снегоходах. А 27 февраля пройдет нетипичный хоккейный турнир на открытом льду в санатории "Малые Соли" на реке Солонице. Игра будет в формате «трое на трое», без вратарей, участвовать будут спортсмены от 14 до 80 лет.