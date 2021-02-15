В Ярославле изъяли поддельные сумки и одежду Louis Vuitton Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники полиции Кировского района Ярославле в одном из магазинов обнаружили партию женских сумок и одежды, на которые были нанесены логотипы известного бренда. Вот только продавец никаких соглашений с правообладателем торгового знака не заключал, а стоимость товара была существенно ниже цены оригинала. Например, оригинальную сумочку Louis Vuitton дешевле 100 с лишним тысяч найти трудно, а в ярославском магазине - пожалуйста! Только до оригинала ей очень далеко.

- Контрафактный товар был изъят. Ущерб, причиненный правообладателю, составил более 1,5 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Хозяйка торговой точки не только лишилась товара, но и, скорее всего, будет оштрафована. По этой статье ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, возможно и лишение свободы - на срок до 2 лет.