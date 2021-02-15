Жители поселка в Ярославской области обратятся к Владимиру Путину Фото: Олег УКЛАДОВ

Местные жители поселка Октябрь Некоузского района ежегодно жалуются на некачественное отопление многоквартирных домов.

– Сейчас они опять замерзают. С их слов, температура в домах 13 градусов. И если в средних подъездах температура держится в пределах 13-17 градусов, то в крайних и на первом этаже - 9 градусов. У некоторых в квартирах установлены печки-буржуйки или дополнительные обогревательные приборы, – рассказала депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова.

Жители поселка не раз обращались к представителям власти, только результата это не дает. В ближайшее время у них в планах собрать подписи под обращением к Владимиру Путину и направить его.