Под Ярославлем столкнулась отечественная легковушка и «Судзуки» Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 14 февраля на трассе «Ярославль – Углич» в Большесельском районе столкнулись «Судзуки», под управлением 61-летнего мужчины, и «Лада Гранта», за рулем которой находился водитель 32 лет.

В результате происшествия пострадал мужчина из «Лады», он был госпитализирован с травмами.

На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Также в выходные пострадали две женщины, они попали под колеса автомобилей.