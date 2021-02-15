Ярославец угрожал бывшей сожительнице ножом на виду у покупателей магазина

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» Фото: Полина Вачнадзе

43-летний ярославец будет отвечать за угрозу убийством. В один из дней мужчина заявился к своей бывшей сожительнице в магазин, где она работала продавцом, и на виду у покупателей и другого персонала начал угрожать женщине ножом. Очевидцы вызвали полицию.

- Подозреваемый был задержан. Он угрожал знакомой из-за личных неприязненных отношений, после ссоры. Даны признательные показания, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Судя по всему, ярославец был не трезв, иначе сложно объяснить его столь эмоциональный поступок. За выходку с ножом мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.