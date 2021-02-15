В Ярославской области две женщины попали под колеса машин

ДТП произошли на пешеходных переходах Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшее воскресенье, 14 февраля, две жительницы Ярославской области попали под колеса автомобилей. Первое ДТП произошло около 7 утра на дороге «Туношна – Бурмакино». 39-летний водитель «Голден Драгон» сбил 49-летнюю женщину. Вторая авария случилась в Рыбинске днем на проспекте Революции у дома №6. Мужчина 36 лет, управляя автомобилем «Форд Фокус» наехал на 35-летнюю женщину.

Обе пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. Сейчас женщины находятся в больницах – они получили травмы.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по обеим авариям проводятся проверки, выясняются все обстоятельства ДТП.