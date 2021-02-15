31 место: Ярославская область опустилась в рейтинге по качеству жизни в регионах

В 2019 году область находилась на 28-й позиции Фото: Анастасия Черникова

РИА Новости опубликовали рейтинг регионов по качеству жизни за 2020 год. Ярославская область находится на 31-й позиции. За год – минус три позиции, в 2019 году регион находился на 28-й строчке. Сейчас рейтинговый балл Ярославской области – 48,661.

В лидерах – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. По сравнению с 2019 годом топ-10 практически не изменился, лишь поменялись местами регионы, его замыкающие.

На последних местах – Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.