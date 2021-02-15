Как в Ярославле день влюбленных отмечали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 февраля на острове Даманский была организована романтичная площадка для горожан. Любой желающий смог воспользоваться почтой для влюбленных, признаться в любви в микрофон, а еще получить в подарок валентинку с приятными пожеланиями.

Во время праздника на площадке проходил розыгрыш билетов в Волковский театр на спектакль «Ромео и Джульетта» или КЗЦ «Миллениум» на семейный мультфильм «Куриный забег».

Открытий микрофон был и на улице Кирова. Вдобавок ко всему, там проводилась бесплатная фотосессия для влюбленных.

— Здорово, что в такой морозный день нам удалось порадовать горожан и подарить частичку любви в честь праздника. Приятно было видеть влюбленные лица, которые выбрали наши площадки, чтобы отметить День святого Валентина, — отметил начальник отдела поддержки молодежных социальных инициатив управления по молодёжной политике мэрии города Ярославля Владимир Карпов.

Кроме того, на Кирова прошел розыгрыш двух пригласительных билетов на романтический ужин в ресторане. Испытать удачу могли все, кто не побоялся признаться в любви на площадке Открытого микрофона. Победителей определили с помощью генератора чисел. Ими оказалась пара Егор и Виктория, уже вечером молодые люди отправились на ужин.

Бесплатная фотосессия прошла и в Ярославском зоопарке. По предварительной записи жители города сделали фото с верблюдом, альпака, пони, кроликом, сурикатом, маисовым полозом и китайской шелковой курочкой.

Спортсмены тоже не остались в стороне. На стадионе «Каучук» состоялся «Забег влюбленных на лыжах». Участники соревновались в дистанции в 400 метров. Первое место заняли Олег Лукьяненко и Евгения Горобец, второе — Алексей и Елена Фомины, третье — Максим и Наталья Сапожковы.