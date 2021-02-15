«Он и по хозяйству будет помогать»: в Ярославской области ищут хозяев для домовитого пса

Жизнь Тузика не баловала. ФОТО: Валерия Нестерова, ВКонтакте

Руководитель благотворительного фонда Алла Волкова на своей странице в соцсети разместила пост о необычной собаке. Тузик, который сейчас живет в переславском приюте, в отличие от своих собратьев сам оборудует себе жилище. Все в дом, все в дом – такой девиз Тузика по жизни. Если этим можно утеплить будку, значит оно пойдет в дело.

- Домовитый и хозяйственный Тузик ищет доброго и заботливого хозяина. Вы когда-нибудь видели такое чудо? Обычно собаки выкидывают сено из будок, а этот прелестник утепляет свое жилище. А знаете, почему? Потому что он живет в аду (стихийный приют в Переславле, Гед страдают еще 70 собак в «вольерах, пол которых покрыт толстым слоем фекалий). И ест через день в лучшем случае (хлеб и больше ничего). Спасите малыша, подарите ему дом. Я думаю, он и по хозяйству будет помогать, судя по его таланту утеплять свой домик, - пишет Алла.

Если судьба Тузика вас тронула и вы хотите помочь, позвоните в редакцию КП-Ярославль 8(4852)58-58-17.