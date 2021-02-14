В Ярославле пройдёт акция «Снежный билет» Фото: Мэрия Ярославля

Акция «Снежный билет» пройдет 15 февраля. Все владельцы автомобилей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Поездки на общественном транспорте значительно снизят загруженность дорог, сократят риск аварий, а также позволят коммунальным службам более качественно произвести уборку тротуаров и проезжей части.

— Акция распространяется на все виды городского транспорта, где предоставляются льготы — автобусы, троллейбусы и трамваи. Отмечу, что «снежный билет» не будет действовать в «маршрутных такси», — сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Мэрия Ярославля обращает внимание, что припаркованные автомобили мешают производить качественную уборку улиц, и призывает всех автовладельцев воспользоваться акцией «Снежный билет».